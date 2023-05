MICHELE MININNI - Un eccezionale avvistamento di lontra eurasiatica è stato avvistato martedì scorso lungo la costa di ponente, a Barletta, in prossimità della foce del fiume Ofanto.Ad immortalare la lontra è stato il fotografo Vito Rizzi (coordinamento Associazione Ekoclub International BAT) che stava passeggiando lungo la battigia, è riuscito a scattare una foto all’animale, dopo aver visto la lontra uscire dall’acqua e salire sugli scogli. Un evento straordinario e spettacolare, sia per il luogo che per l’orario in cui è avvenuto, in pieno giorno: le lontre sono infatti animali notturni e hanno come habitat naturale i fiumi interni. Difficilmente si spingono fino alla foce.

La presenza del mammifero, alla foce dell'Ofanto può essere anche legata a cambiamenti climatici che incidono sull’habitat e inducono la fauna a modificare le proprie abitudini: la presenza di specie alloctone che rappresentano nuove fonti di cibo, come il granchio blu di cui le lontre sono ghiotte e che si è insediato alla foce dell’Ofanto, può aver indotto l’animale a spingersi fino alla costa.