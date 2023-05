La titolare di Oktagona è la famiglia Moccia che ha raggiunto l’accordo col direttore commerciale dell’ Happy Casa Andrea Fanigliulo. E’ specializzato anche nell’ organizzare eventi sul cibo di strada, lo street food. Oktagona garantirà un sostegno economico importante in questa stagione di basket alla squadra pugliese.

In A/1 di basket maschile Oktagona è il nuovo Silver Sponsor dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. Oktagona è un ristorante che ha sede in via Torre Testa 6 a Brindisi. Organizza spesso Dj Set e aperitivi al tramonto nei pressi della vicina spiaggia. E’ dotato anche di una accogliente pizzeria.