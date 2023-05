Terzo quarto, Belinelli, 60-48 per gli emiliani. Jaiteh, 65-48. Tripla di Belinelli, 71-55. Pajola, 80-69. Shengelia, la Virtus Bologna trionfa 87-75. Quarto quarto, Ojeleye 87-80 per gli emiliani. Abass, 90-80. Mickey, 95-83. Teodosic, 97-88. Teodosic, 101-88. Belinelli, la Virtus Bologna vince questo quarto e 109-95 tutta la partita. Gli emiliani si portano sul 2-0. Migliori marcatori, nei pugliesi Harrison D’ Angelo 21 punti e Bowman 16. Nella Virtus Bologna Belinelli 18 punti e Teodosic 17. Nella terza gara l’ Happy Casa Brindisi giocherà Venerdì 19 Maggio alle 21 con la Virtus Bologna al “Pala Pentassuglia”.

Nella seconda gara dei quarti di finale dei Play Off Scudetto di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 109-95 con la Virtus Bologna fuori casa. Primo quarto, Jaiteh 4-0 per gli emiliani. Hackett, 7-2. Shengelia, 11-2. Due triple di Reed tengono in gara i pugliesi, ma 11-8 per gli emiliani. Jaiteh, 14-10. Mickey, 25-19. Teodosic, la Virtus Bologna prevale 28-21. Secondo quarto, Mezzanotte mantiene in partita i pugliesi, però 28-23 per gli emiliani. Teodosic, 31-25. Di nuovo Teodosic, 40-35. Mannion, 45-38. Shengelia, 47-42. Jaiteh, la Virtus Bologna si impone di nuovo 53-48.