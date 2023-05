via Happy Casa Brindisi fb





Terzo quarto, Jaiteh 69-36 per gli emiliani. Belinelli, 71-39. Ancora Belinelli, 77-43. Ojeleye, la Virtus Bologna trionfa 84-50. Quarto quarto, Mannion 87-53 per gli emiliani. Triple di Teodosic e Ojeleye, 98-64. Mannion e Cordinier, la Virtus Bologna vince questo quarto e 104-68 tutta la partita. Migliori marcatori, nei pugliesi Reed 18 punti e Perkins 17. Negli emiliani Cordinier 15 punti e Ojeleye 14. Nella seconda gara l’ Happy Casa Brindisi giocherà Lunedì 15 Maggio alle 20,30 con la Virtus Bologna al “Pala Dozza”.

- Nella prima gara dei quarti di finale dei Play Off scudetto di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 104-68 con la Virtus Bologna al “Pala Dozza”. Primo quarto, Hackett 8-6 per gli emiliani. Tripla di Cordinier, 11-6. Hackett, 14-6. Perkins tiene in gara i pugliesi, però 17-9 per gli emiliani. Pajola, 22-11. Mickey, la Virtus Bologna prevale 29-13. Secondo quarto, Belinelli 34-19 per gli emiliani. Di nuovo Belinelli, 36-21. Teodosic e Ojeleye, 49-30. Hackett, 57-34. Cordinier, la Virtus Bologna si impone di nuovo 64-36.