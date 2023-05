Nel secondo tempo al 13’ Rares Burnete del Lecce Primavera ha colpito la traversa. Al 25’ la Fiorentina Primavera ha raddoppiato con Lorenzo Amatucci su punizione. Al 36’ Medon Berisha dei salentini è andato vicino al gol. Il Lecce Primavera è primo con 60 punti.





Nel prossimo turno i giallorossi pugliesi giocheranno Lunedì 22 Maggio alle 12,30 con l’Atalanta Primavera a San Pietro in Lama. I bergamaschi hanno vinto 2-1 col Frosinone fuori casa e sono quartultimi a 38 punti.

- Nella trentunesima giornata del campionato Primavera il Lecce ha perso 2-0 con la Fiorentina a Sesto Fiorentino. Nel primo tempo al 14’ il rumeno Rares Burnete dei salentini con una conclusione da fuori area non ha inquadrato la porta. Al 27’ i toscani sono passati in vantaggio con Ciro Capasso su rigore concesso per un fallo dell’albanese Medon Berisha sul bulgaro Dimo Krastev.