Pipino lavorava per la ditta Copan srl di Capurso, specializzata nella progettazione di segnaletica stradale, ed era impegnato nella pitturazione di un edificio vicino alla cabina. Non è ancora chiaro perché si trovasse all'interno della cabina al momento dell'incidente, ma c'era un collega con lui.





La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sul lavoro e i Carabinieri sono stati incaricati delle indagini. Inoltre, la cabina elettrica è stata sequestrata per ulteriori indagini.

BARI - Ieri è morto Pasquale Pipino, un operaio di 58 anni di Capurso, nella zona industriale vicino a Casamassima. È stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava in una cabina elettrica a torre. Giovedì verrà eseguita un'autopsia per determinare le cause della morte, che potrebbe essere svolta lo stesso giorno o al massimo il venerdì successivo.