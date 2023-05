BARI - “La vittoria netta e schiacciante al ballottaggio di Angelantonio Angarano è una buona notizia per Bisceglie e per tutta la provincia Bat”. Così il presidente del gruppo Pd in Regione, Filippo Caracciolo.“I biscegliesi, in maniera intelligente, hanno scelto la continuità premiando l’umiltà e serietà. Gli elettori - afferma Caracciolo - hanno apprezzato la chiarezza di una proposta costruttiva e basata sull’esclusivo interesse dei cittadini.“Fondamentale per il raggiungimento del risultato - prosegue il presidente del gruppo Pd - è stato l’impegno di Vittorio Fata, del Pd e di tutto il centrosinistra.“L’importante consenso ricevuto - conclude Caracciolo - rappresenta per Angarano e per la coalizione una grande responsabilità e uno stimolo a mantenere gli impegni assunti. Buon lavoro a tutti”.