VINCENZO CASULLI - In Bari, si svolge il 2° Convegno nazionale “Sistemi Ambientali, Pace, Sostenibilita’ e Beni Comuni”, organizzato dal Dipartimento For.Psi.Com., dell’Università di Bari, e dal Cediclo, in collaborazione con il Master in Etica della Pace, Diritto Ambientale, Beni Comuni ed Educazione alle Bellezze Naturali, e con l’Accademia Scientifica Oikart. L’evento si sviluppa mercoledì 31 maggio 2023, alle ore 16, presso la Sala Don Tonino Bello, in via Scipione Crisanzio,42, La manifestazione è articolata con interventi del prof. Stefano Bronzini, Rettore Università di Bari, della prof. Loredana Perla, Direttrice del Dipartimento For.Psi.Com, Uniba, del prof. Giuseppe Moro, Direttore Dipartimento di Scienze Politiche, Uniba, e della prof. Laura Tafaro, Coordinatrice Cediclo, Uniba. Introducono il prof. Michele Indellicato, referente Master, Uniba, e il promotore del Convegno, prof. Donato Forenza, Accademia Pugliese delle Scienze, Uniba.L’evento, caratterizzato da innovativa valenza interdisciplinare, si propone di illustrare le dimensioni della Sostenibilità olistica e fornire importanti elementi per l’Educazione alla qualità della vita e alle interconnessioni tra differenti discipline per la Riqualificazione del rapporto “Uomo - Ambiente - Diritti e Beni Comuni” nel contesto integrato degli equilibri armonici tra “Pace e Protezione della Terra”. Relatori del Convegno sono: - S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti, Vescovo di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti, Presidente nazionale di Pax Christi, che tratterà il tema “La pace: Riflessione e profezia - A 60 anni della Pacem in Terris”; - la prof. Adriana De Serio, Accademia Pugliese delle Scienze, Università di Timsoara (Romania), che terrà la relazione “Comunicazione della Cultura della Pace”; - il prof. Michele Indellicato, Uniba, che parlerà di ”Etica della Pace nel nostro tempo”. Conclusioni del chairman prof. Donato Forenza, Uniba, con la relazione afferente alle valenze della complessità correlate al tema “Sistemi ambientali, Educazione alla Tutela del Paesaggio quale Bene comune e Diritto ambientale”.“E’ necessario, per la dinamica delle Transizioni del Sistema Terra, fornire paradigmi progettuali e contributi scientifici, interagendo con vari aspetti nella complessa fenomenologia sintagmatica che delinea sviluppi formativi e applicativi nella società” – ha recentemente ribadito il prof. Donato Forenza; - pertanto ritiene che: “Occorrono proposte efficaci e nuove sfide sistematiche e interconnessioni tra saperi, che possono determinare importanti iter di studi e ricerca, di formazione, nuovi master, short master e loro applicazioni”.