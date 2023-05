Il soggetto veniva quindi portato in caserma e successivamente tradotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, avvisato dai militari. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’arresto, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell'indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

I militari dell’Arma, nella località denominata “UNRRA CASAS”, da alcuni giorni tenevano sotto osservazione un’abitazione all’interno di un complesso residenziale e le pertinenze di essa, poiché avvedutisi di un continuo viavai di persone che a tutte le ore del giorno e della notte entravano e uscivano. Dopo alcuni ulteriori accertamenti, i militari sono riusciti ad individuare il presunto spacciatore e, dopo aver organizzato il servizio unitamente ai militari Cacciatori di Puglia, a quelli della SIO del Rgt. Di Bari e a personale in forza al Nucleo cinofili di Modugno, sono intervenuti nelle zone attenzionate, rinvenendo nella disponibilità del giovane oltre 100 gr. di sostanza stupefacente tra marijuana, cocaina e hashish confezionata in dosi, nonché la somma contante di euro 150,00.