BARI - L’eccellenza del design pugliese, in uno stand ispirato alla tipica piazza italiana, mostra i propri punti di forza alla più importante manifestazione fieristica per l’arredamento d’interni del Medio Oriente. Si tratta di Index, salone dedicato ad Interior & Design, in programma a Dubai dal 23 al 25 maggio 2023 nel Dubai World Trade Centre, in contemporanea con altri tre saloni specializzati: Workspace (Commercial Interior), The Hotel Show e The Leisure Show.La Regione Puglia, in collaborazione con Puglia Sviluppo, sarà lì con una delegazione di 10 imprese di settore per accompagnarle nella ricerca di nuove opportunità di collaborazione in un Salone che favorisce l’incontro con i buyer del Medio Oriente, e in un mercato in continua e rapida crescita per la costruzione di nuovi edifici, che alimentano la domanda di mobili, complementi d’arredo e tessili per la casa, nonché infissi, illuminazione, cucine ed arredo bagno. I visitatori della precedente edizione sono stati più di 22mila non solo dai Paesi del Golfo ma anche dall’India, dall’Africa e dall’Asia centrale. Se a questo si aggiunge l’apprezzamento nei confronti dei prodotti italiani, le opportunità per le aziende della delegazione si amplificano.“I nostri designer supportati dall’impegno delle aziende manifatturiere, stanno trainando il mercato con le loro nuove proposte”, sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci. “Anche per questo il settore del legno-arredo pugliese sta mostrando segni di vitalità e trend di crescita mai registrati negli ultimi dieci anni: oltre 478 milioni di euro di fatturato sui mercati esteri nel 2022 con una crescita del 57% rispetto al 2019, anno pre-crisi. In questo contesto un ruolo di primo piano tra i partner della Puglia è rappresentato proprio dagli Emirati Arabi Uniti, un mercato vitale e strategico, protagonista di un altro record: sono proprio gli EAU, infatti, il Paese verso il quale l’export pugliese totale è cresciuto di più nel 2022 rispetto al 2021: +52%. Merito di una combinazione vincente tra un Paese in vivace crescita, il dinamismo delle imprese pugliesi, ma anche il ruolo delle iniziative della Regione Puglia con la presenza alle principali manifestazioni fieristiche emiratine e un variegato catalogo di strumenti agevolativi per le imprese, che ha esaltato la loro competitività sui mercati esteri. Per questo la partecipazione ad Index è una grande opportunità per la nostra regione e le sue aziende, ma anche per gli operatori internazionali che, scoprendola o riscoprendola durante la manifestazione, vorranno venire ad investire in Puglia”.Per l’occasione lo spazio espositivo pugliese, progettato dallo studio di design Fabio Novembre, si ispira alla tipica piazza italiana: alti archi a segnarne il perimetro e un ampio spazio libero centrale in una reinterpretazione del “mercato di paese” con la suggestione dei colori della Puglia. E anche qui, spazi personalizzati per le aziende che, nell’open space del percorso di “design in Puglia”, potranno esporre campioni dei propri prodotti e disporranno di aree collettive per incontrare gli operatori esteri. Regione Puglia e Puglia Sviluppo organizzano, infatti, nello stand regionale incontri b-to-b con potenziali partner internazionali individuati dall’Agenzia Ice, Ufficio di Dubai.Da segnalare, inoltre, mercoledì 24 maggio, alle ore 16.30, l’evento “Design in Puglia”, un Design Talk con l’intervento del designer Fabio Novembre. Altre opportunità per le imprese della delegazione saranno offerte dalla fiera, che mette a disposizione un ampio calendario di eventi e conferenze. Ad una settimana da Index, le stesse aziende hanno partecipato ad un webinar di orientamento al mercato emiratino tenuto da esperti di settore, rappresentanti di dell’Ice - Ufficio di Dubai, Regione Puglia e Puglia Sviluppo.Le imprese della delegazione pugliese: Ceramica Incontro (Corato – Ba), Cibelle - Gemitex (Andria – Bat), Ermetika (Barletta – Bat), G&G (Trepuzzi – Le) , Glamour Sofà (Altamura – Ba), Jago (Ruvo di Puglia – Ba), Pi.Mar (Cursi – Le), Romagno Marmi (Mola di Bari – Ba), Tieffe 2008 (Noicattaro – Ba), Vis Comoda Imbottiti (Altamura – Ba).