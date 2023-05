A Pasquale Caldarola, direttore della cardiologia del San Paolo e del Dipartimento Cardiologico della ASL Bari, vice presidente dell’associazione per ben 5 anni, è stata consegnata la targa d’oro ANMCO 2023, il più prestigioso riconoscimento attribuibile ad un associato, “per le sue qualità scientifiche ed umane, per aver coniugato capacità cliniche, associative ed organizzative, per aver ideato un PONTE per la continuità delle cure , sicuro punto di riferimento, capace di una visione strategica illuminante e rasserenante”, come si legge nella motivazione del riconoscimento.



Massimo Grimaldi , direttore della Cardiologia e del Dipartimento medico dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti è stato invece eletto per rivestire la carica di presidente nazionale dei cardiologi ospedalieri italiani nel biennio 2025-2027. Il dott. Grimaldi, presidente letto dell’ ANMCO , è punto di riferimento dell’aritmologia nazionale, autore di numerose e prestigiose pubblicazioni scientifiche, è noto per le sue qualità professionali ed umane, apprezzate in ambito regionale e nazionale, che lo hanno portato ad essere designato a tale ruolo in ambito associativo, primo cardiologo operante in Puglia a dover rivestire la carica di presidente nazionale ANMCO.



Sergio Pede, cardiologo salentino, con un autorevole curriculum scientifico ed associativo , è stato l’autore del testo “ANMCO Celebration”, donato a tutti i congressisti. Il dott. Pede, che ha messo a disposizione dell’ANMCO le sue idee, le sue competenze , il suo tempo e la sua passione, ha ricostruito la storia dei sessantanni dell’associazione , che oggi conta oltre 6000 associati, meritando il plauso e la riconoscenza del presidente e del direttivo ANMCO.



Non solo veterani, ma anche giovani cardiologi pugliesi si distinguono a livello nazionale; Pietro Scicchitano, dirigente cardiologo presso l’Ospedale della Murgia, ha vinto il premio “Masini”, destinato ad un giovane cardiologo ANMCO under 40, che abbia presentato la migliore comunicazione scientifica in occasione del Congresso nazionale. Il Dott. Scicchitano ha avuto tale riconoscimento presentando il lavoro “Anaemia and congestion in heart failure: correlations and prognostic role “ svolto presso la cardiologia dell’ospedale della Murgia diretta dal Dott. Francesco Massari, con il coinvolgimento dell’intero dipartimento cardiologico della ASL Bari.



La cardiologia pugliese, vitale, attiva ed efficace nel garantire adeguata assistenza ai cardiopatici pugliesi e a trattare le malattie cardiovascolari, che rappresentano ancora oggi la prima causa di mortalità e morbilità, riveste un importante ruolo riconosciuto a livello nazionale.

RIMINI - Si è appena concluso il 54° Congresso Nazionale dell’Associazione nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri- ANMCO, che ha visto riuniti a Rimini, migliaia di cardiologi italiani, con una larga partecipazione di giovani cardiologi e specializzandi. “ANMCO leadership storia e futuro della cardiologia” il motivo conduttore del Congresso che ha proposto un articolato programma scientifico contenente le più recenti acquisizioni diagnostiche e terapeutiche in ambito cardiologico, senza trascurare gli aspetti organizzativi, ponendo particolare attenzione alle applicazioni di telecardiologia ed intelligenza artificiale in ambito cardiologico.La Cardiologia Italiana unita , in prima linea nella lotta al COVID, come ricordato dal Ministro Orazio Schillaci in una nota inviata ai congressisti, è da sempre attenta all’appropriatezza e alla sostenibilità delle cure per dare un fattivo contributo all’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. Numerosi i cardiologi pugliesi impegnati nella faculty per presentare recenti acquisizioni in ambito clinico e terapeutico, ma soprattutto rilevanti i riconoscimenti riservati a cardiologi pugliesi.