I corsi intendono promuovere la corretta alimentazione, in particolare la Dieta Mediterranea, la conoscenza degli alimenti e il loro costo anche nella preparazione di un pasto completo. Per ciascun corso, in qualità di Animatore Teatrale, Giustino cura la costruzione dei burattini, la drammatizzazione, l’interpretazione di fiabe e filastrocche.



Il linguaggio dei burattini è di facile e immediata comprensione per i bambini e, soprattutto, è parte di una didattica in grado di dare emozioni, di informare e stimolare l’apprendimento, pur in un’atmosfera di gioco ed entusiasmo. Il progetto didattico, è stato presentato presso Scuole Pubbliche e Scuole Paritarie. Sono stati allestiti piccoli laboratori per la preparazione dei personaggi e delle scenografie e la presentazione dei burattini protagonisti di storie e di brevi racconti.



Tutte le storie sono state scritte da Davide A. Giustino, sulla base delle proprie competenze di: formatore, educatore, anche sportivo, e di Master in Educazione Alimentare e quelle di Burattinaio e di animatore di teatro di figura.



La Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve, ha valutato e accettato positivamente i progetti di Giustino e li ha patrocinati con un contributo di 2000 euro, dando una mano al giovane Giustino desideroso di lavorare.

- Difficoltà a trovare lavoro? Allora ce lo inventiamo. È quello che ha fatto Davide Antonio Giustino, giovane laureato, formatore ed esperto in processi educativi e relazionali.Giustino ha predisposto due elaborati: il Progetto Educativo – Didattico- Ludico: “Educare al Risparmio... i burattini e il danaro ... storia delle Banche nel tempo” - promosso dalla BCC di Cassano delle Murge e Tolve”.Il progetto, presentato anche in lingua inglese, si pone l’obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni il valore del denaro e del risparmio, il loro peso nel tempo, l’importanza della funzione delle Banche, in particolare di quelle Cooperative, la missione e i principi sui quali queste si fondono.