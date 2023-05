– Oggi la Chiesa venera San Vittorio martire, e dal momento che il mio nome è Vittorio, mi piace ricordare questo Santo, anche se non molto diffuso. San Vittorio, eroico soldato romano che subì il martirio, insieme ai compagni Donato e Polieuto, nella città di Cesarea in Cappadocia. San Vittorio non ha lasciato molte notizie di sé, si sa solo che era un soldato romano. Il “Martirologio Romano”, lo ricorda il 21 maggio, insieme ad altri due martiri, Polieuto e Donato, che si celebrano nello stesso giorno. Altro non si sa. Comunque il gruppo lo si ritrova sempre nei martirologi storici occidentali.La mancanza di notizie, contrariamente alle regole, non l’ha messo nel dimenticatoio della storia, egli è certamente più nominato nei secoli successivi, di quanto non fosse nominato e conosciuto in vita. Vittorio è l’unico Santo con questo nome, proviene dal latino Victorius variante di Victor (vincitore). In Inghilterra fu portato dalla celebre regina Vittoria il cui nome segnò anche un’epoca ed uno stile (vittoriani). È invocato contro il fulmine, la grandine e gli spiriti maligni.Vittorio, è un nome italiano maschile di origine latina che significa “vittorioso”. Per altri il nome si divide in ‘vitt’, parola di origine egiziana che significa uomo, e ‘orio’ di origine ebrea che significa prudente, ottiene le sue vittorie, non con la forza bruta ma, al contrario, per un particolare dono di chiaroveggenza e di comunicazione con altre realtà. È infaticabile ed energico, doti che stimolano la sua sete di conoscenza, la sua energia di operare, nel coinvolgere altri, nel tentativo di sapere sempre di più.Le caratteristiche del nome Vittorio, appena descritte, si sono evidenziate recentemente con il grande successo della presentazione dell’ultimo saggio di chi scrive: “Storie, curiosità, proverbi e… arte” (WIP Edizioni), nella prestigiosa sede universitaria dell’ex Palazzo delle Poste di Bari, con la presentazione del prof. Nicola Triggiani, ordinario di diritto processuale penale della nostra Università, e la concomitante mostra delle illustrazioni, presenti nel testo, dell’artista Marialuisa Sabato. Sono intervenuti per l’occasione, il Magnifico Rettore dell’Università di Bari, prof. Stefano Bronzini, e la giornalista della “Gazzetta del Mezzogiorno” Enrica Simonetti.Qualche celebre Vittorio? Victor Hugo, Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, Victor Fleming, il regista di “Via col vento” e i reali con questo nome.