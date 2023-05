NOICATTARO (BA) - Circa otto chilometri da percorrere in bicicletta partendo da Noicàttaro per raggiungere Rutigliano, fino alla chiesa Maria Santissima Materdomini. É il percorso cicloturistico organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Noicàttaro e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Rutigliano, nell’ambito del progetto della Città Metropolitana di Bari “Domenica in Bici”, in collaborazione con la Pro Loco di Noicàttaro e la Pro Loco di Rutigliano, oltre che con diverse altre associazioni locali di appassionati delle due ruote. L’appuntamento è per domenica 7 maggio, partenza alle ore 9:00 dal Palazzo della Cultura di Noicàttaro e arrivo alle ore 13:00 alla Chiesa Materdomini di Rutigliano.Il progetto “Domenica in Bici” prevede sedici appuntamenti domenicali dedicati alla scoperta di percorsi cicloturistici per la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche e dei siti storico - culturali del territorio metropolitano.“Insieme all’assessora allo Sviluppo del Territorio, Germana Pignatelli, abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta della Città Metropolitana di Bari, consapevoli di poter offrire un percorso cicloturistico alla riscoperta del patrimonio storico naturalistico che il nostro territorio offre. La collaborazione con il Comune di Rutigliano è un ulteriore valore aggiunto perchè consente di mettere a sistema le nostre bellezze e rafforzare il racconto dell’area di Lama San Giorgio. Pensiamo che la rete fra i nostri Comuni sia un’importante strategia da riproporre nel tempo ed implementare con ulteriori iniziative”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.Il programma prevede il raduno alle ore 9.00 dal Palazzo della Cultura di Noicàttaro (via Console Positano), per poi dirigersi verso il Teatro Cittadino per la visita guidata. Si prosegue in direzione Rutigliano, con tappa e visita alle Grotte di Britto per giungere al Parco della Materdomini, dove sarà allestita un’area ristoro con degustazione di prodotti tipici, angolo del casaro e attività ludiche fino alle ore 16.30. “Questo appuntamento rappresenta l'occasione giusta per scoprire percorsi cicloturistici utili ad ammirare, da vicino, le bellezze paesaggistiche e i siti storico - culturali di Rutigliano e Noicattaro. È bello collaborare con il comune di Noicattaro per far conoscere le peculiarità dei nostri territori e, al tempo stesso, valorizzarle con progetti mirati. Ringrazio la Città Metropolitana per il lavoro di coordinamento svolto e auspico che il percorso intrapreso possa avere ulteriori tappe in futuro”, dichiara il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano.La partecipazione è gratuita, con numero limitato di partecipanti e prenotazione obbligatoria alla Pro Loco di Noicàttaro (3391190386) o di Rutigliano (3209041603).