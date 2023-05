ALBEROBELLO (BA) - Tredicesima edizione 'Tracce di donna' ad Alberobello con Federica PELLEGRINI " Brillare tra Cielo e Terra". Dopo il successo dello scorso anno con l’attrice, Sabrina Impacciatore, ormai star del cinema Hollywoodiano, l’associazione "Da Betlemme a Gerusalemme" con il supporto del Comune di Alberobello, propone per sabato 27 maggio 2023 ad Alberobello, con ingresso alle 20:45 e sipario alle 21.15, la tredicesima edizione di Tracce di Donna.Un’iniziativa nata per attribuire maggiore dignità alle donne, con uno spirito non mondano, né consumistico. Grazie. ogni anno, alla presenza di donne della cultura, della politica, dello sport, dello spettacolo, della ricerca...che rendono possibile la riflessione e l'impegno di tutti nella direzione indicata.E' proprio del "brillare fra cielo e terra", che a Federica Pellegrini è stato concesso di vivere e conoscere, che saremo davvero felici e onorati di parlare, vivere, "visitare" e conoscere, a nostra volta, grazie al suo racconto...Federica ci aiuterà a comprendere la fragilità e la straordinaria forza del successo raggiunto con impegno, con fatica e ci condurrà ad attraversarne la sostanza, le "leggi" che lo reggono e a comprenderne più profondamente il valore reale e non effimero così come la necessità, per la nostra umanità, di averne piena contezza, senza esserne fagocitata. E, così, "Tracce di donna", alla sua tredicesima edizione, confermerà di essere "Luogo" privilegiato per riflettere su temi importanti del nostro tempo, grazie alla presenza di una donna straordinaria del mondo dello sport... e non soltanto!Noi l'abbiamo seguita costantemente in questi anni e, in particolare, l'ammiriamo per la capacità che sta dimostrando di poter "brillare" anche in altri ambiti, oltre che nel nuoto, e per i progetti che "abitano" adesso il suo tempo, senza soluzione ci di continuità. Nel corso della serata verrà assegnato il premio: Tracce di Donna ad Alberobello. Un ringraziamento speciale a Cantina Museo Albea per il prezioso supporto, durante l’evento sarà possibile degustare il vino bianco d’Italia – Lei.La manifestazione si svolgerà sabato 27 maggio 2023 ad Alberobello, il luogo lo comunicheremo nei prossimi giorni, attraverso una notifica, un sms o una mail se prenotate online tramite l’app Bookizon disponibile su Play Store e Apple Store.Link per le prenotazioni: t.ly/3lvmN o scrivici in direct sui canali social “Da Betlemme a Gerusalemme”.