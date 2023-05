FOGGIA - Una bambina di sei anni vittima di un incidente domenica scorsa nelle campagne di San Marco in Lamis, nel Foggiano, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari.La piccola, secondo quanto emerso, sarebbe caduta e sarebbe poi finita sotto un trattore, riportando fratture al torace, al bacino e lesioni al fegato. È stata subito soccorsa e trasportata all'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo ma ieri è stata trasportata in elicottero a Bari.Il trasporto è stato curato dalla società Foggiana Alidaunia, l'unica in grado di svolgere il servizio di trasporto sanitario, anche a causa delle condizioni meteorologiche proibitive. Sfruttando un sistema basato su un'avanzata tecnologia di navigazione aerea, la paziente è arrivata sana e salva all'ospedale pediatrico.