DELICETO (FG) – Hanno avuto inizio oggi, giovedì 18 maggio 2023, le attività previste da “Volti ad Oriente”, progetto di orientamento e formazione professionale e avvio al mondo del lavoro rientrante nel più ampio programma denominato “Punti Cardinali”, promosso dalla Regione Puglia. Proponente e capofila del progetto “Volti ad Oriente” è il comune di Deliceto che, a tal fine, ha ottenuto un finanziamento regionale di 91mila euro a valere sui fondi del POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VIII – Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale - Azione 8.11 - “Interventi volti alla creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio” (FSE).“L’obiettivo”, spiega Pasquale Bizzarro, sindaco di Deliceto, “è quello di fornire, ai giovani che ne hanno necessità, gli strumenti utili ad accrescere talento e competenze spendibili nel mondo del lavoro. Si stanno aprendo diverse opportunità in diversi settori, anche nel nostro paese. Orientamento e formazione aiutano a coglierle e a trasformarle in occasioni occupazionali che possono essere importanti, anche per sostenere i progetti di vita di chi vuole restare nel proprio paese per vederlo crescere”.. Il progetto in questione si avvale di un nutrito partenariato costituito da I.R.F.I.P. Istituto Religioso di Formazione e Istruzione Professionale, I.R.S.E.F. Istituto di Ricerca per l’Educazione e la Formazione, MONDO NUOVO A.P.S., Manpawer Foggia Srl agenzia per il lavoro, Confesercenti Foggia, CAF Coldiretti – Impresa verde Foggia Srl. “Si tratta di partner molto qualificati”, aggiunge Bizzaro, “ai quali si unisce la partecipazione davvero importante del mondo della scuola, con l’Istituto Comprensivo Deliceto-Candela-Rocchetta Sant’Antonio e l’Istituto Omnicomprensivo dei Monti Dauni”.Sono molteplici le attività previste dal progetto. Lo Sportello di orientamento è finalizzato a offrire un servizio di accoglienza e orientamento informativo in materia di istruzione, formazione e politiche attive del lavoro. I Laboratori di orientamento sono incentrati su discipline professionalizzanti (settore turistico-ricettivo e settore agroalimentare), discipline steam, biodiversità e sostenibilità, orientamento congiunto famiglie-ragazzi, ricerca attiva del lavoro, autoimprenditorialità e autoimpiegoSi svolgeranno, inoltre, dei JOB DAYS, eventi informativi su: novità del mercato del lavoro, settori occupazionali emergenti, servizi regionali pubblici e privati per l’impiego, fabbisogni di lavoro delle imprese, metodologie digitali di recruiting.. I destinatari delle attività previste dal progetto sono studenti delle scuole primarie; studenti delle scuole secondarie di I grado; studenti delle classi di scuole secondarie di II grado e IFP; studenti dei percorsi di studio ITS e universitari; soggetti disoccupati, inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni; soggetti occupati che intendono intraprendere altro percorso lavorativo o di studio. Molto importante sarà anche il coinvolgimento delle famiglie.Il Comune di Deliceto ha individuato due spazi per lo svolgimento delle attività: oltre alla Sala Europa, la sala conferenza ubicata in via Nazario Sauro, capace di accogliere fino a 100 persone, le attività saranno realizzate anche presso la nuova Community Library di Corso Regina Margherita 55.