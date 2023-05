BARI - “Sono felicissimo dell’esito di questo processo, abbiamo confidato nel lavoro della magistratura che ha appurato come una persona onesta e rispettosa delle regole, come l’ex comandante Mimmo Camporeale, non abbia commesso alcun reato nell’espletamento del suo servizio”. Questo il commento a caldo del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, all’indomani della notizia di assoluzione per il reato di abuso di ufficio dell’ex comandante della Polizia Locale di Giovinazzo, Mimmo Camporeale. L’indagine era partita a seguito di un esposto dei consiglieri comunali di opposizione di Primavera Alternativa, durante la passata consiliatura dell’ex sindaco Tommaso Depalma, e riguardava l’affidamento - da parte di Camporeale - del servizio di controllo e gestione delle aree di sosta destinate al parcheggio.“ Noi non abbiamo mai dubitato della bontà e della correttezza del nostro ex comandante e abbiamo sostenuto Mimmo in ogni fase di questa delicata vicenda”- prosegue il sindaco Sollecito- “ Mi congratulo con l’avvocato difensore Roberto Eustachio Sisto per l’assistenza legale fornita e per aver saputo dimostrare ai giudici l’onestà del suo assistito. Considerata la valenza politica di questa denuncia, sono contento di poter affermare che ancora una volta il giustizialismo di Primavera Alternativa ha perso, la Giovinazzo per bene va avanti e non si ferma”.