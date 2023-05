Il Teatro Fantàsia chiude il sipario della rassegna teatrale “Nuvole Sparse” con un bilancio in crescita e una risposta più che positiva del pubblico. La seconda edizione si può definire un successo di pubblico, quasi 1.000 persone hanno attraversato il teatro. 11 repliche tutte sold out (4 spettacoli programmati, con doppia replica + replica straordinaria + una doppia replica fuori stagione).

A Barletta, il teatro indipendente esiste oltre ogni aspettativa “I numeri delle presenze sottolineano che nel nostro territorio c'è terreno fertile per seminare sogni e progetti folli. Noi continueremo, come dei visionari, a seguire una strada in cui crediamo fortemente e con il sostegno del nostro pubblico, cercheremo di realizzare ogni giorno una realtà immaginata, sperando che non siano solo nuvole sparse ma una pioggia artistica con il sole accolta a braccia aperte da tutti.” Commenta emozionata la responsabile organizzazione, Rosa Dicuonzo.

“Barletta ha bisogno di teatro, di ritornare all’amore per quest’arte antica, non stiamo costruendo un pubblico futuro, a questo servono gli spazi come il nostro, a seminare cultura. Il teatro è sempre stato un luogo libero, anarchico, voce del popolo e fuori da ogni schema. Oggi si utilizza il teatro come una passerella per mettersi in mostra, con nomi televisivi per attirare pubblico, ma chiuso in sé stesso. Chi fa questo mestiere, spesso, vive di gelosie e non promuove ciò che avviene nel territorio, attualmente stiamo solo sopravvivendo in attesa, del prossimo bando pubblico vinto, ma cosa succederà quando queste forme di sostentamento termineranno? Quando la politica smetterà di donare spazi? Per far questo bisognerebbe capire che tipo di teatro si vuole costruire, noi lo abbiamo deciso, puntiamo sul territorio, per questo abbiamo anche fondato una nuova compagnia che si occuperà anche di commedia dell’arte. Un modo per tornare alle radici ma guardando al futuro.” Parole forti, ma piene di speranza quelle del direttore artistico, Alessandro Piazzolla.

Il Teatro Fantàsia non si ferma, ma continua nel mese di maggio con il Festival di teatro “Serrande Alzate”, la seconda edizione degli spettacoli di fine laboratorio dei vari gruppi di teatro.

Successivamente, inizieranno da metà giugno di nuovi corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti, divisi per fasce d’età ed esperienza teatrale. Tutte le attività ed eventi si svolgeranno nella loro sede in via Imbriani 144 a Barletta, tutte le informazioni si possono richiedere in sede o telefonicamente al 340 3310937.