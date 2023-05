- Un particolare evento si svolgerà domani alle 16,30 a Bari nella Sala Conferenze “Alessandro Leogrande” del Centro Polifunzionale dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Ex Palazzo delle Poste – Piazza Cesare Battisti, 1, che vedrà la presentazione del saggio “Storie, curiosità, proverbi e… arte” (WIP Edizioni), del nostro collaboratore Vittorio Polito ed a seguire l’inaugurazione della Mostra personale dell’artista Marialuisa Sabato.Interverranno per l’occasione il Magnifico Rettore dell’Università di Bari, prof, Stefano Bronzini, il prof. Nicola Triggiani, ordinario di Diritto Processuale Penale nell’Università di Bari e autore della prefazione, Enrica Simonetti, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno e la stessa artista Marialuisa Sabato.Contestualmente sarà presentata ed inaugurata da Enrica Simonetti, l’esposizione personale di dipinti ed illustrazioni “Illustrare per Illuminare” dell’artista Marialuisa Sabato che ha realizzato le illustrazioni, la copertina e firmata la postfazione del volume in presentazione. Sarà presente l’autore.La mostra sarà visitabile fino al 19 maggio presso lo stesso Centro Polifunzionale dell’Università di Bari (ore 9.00-19,30 dal lunedì al venerdì, sabato 9.00-17.00 e Domenica dalle 10.00 alle 16.00).