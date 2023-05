LECCE - Dramma ieri sera a Lecce, sulla tangenziale est dove un'auto, con a bordo una coppia di anziani di 81 e 82 anni, per motivi ancora in corso di accertamento, è uscita di strada finendo in un canale di raccolta dell'acqua piovana.Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre la coppia di anziani dalle lamiere e ad affidarli alle cure del 118. Fortunatamente le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.