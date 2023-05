LOCOROTONDO (BA) - Da pochi giorni sono state avviate le attività del progetto “Il girotondo dell’educazione”, che ha l’obiettivo di sviluppare e rafforzare la cittadinanza attiva attraverso la promozione di una sinergia tra i diversi attori presenti sul territorio.I primi laboratori organizzati dall’Associazione di Promozione Sociale Il Tre Ruote Ebbro in collaborazione con Raggio di Luna Cooperativa sociale e Alice Cooperativa Sociale, sono volti al sostegno di una genitorialità competente e all’incoraggiamento di uno scambio di competenze a livello intra-generazionale. Sabato 6 maggio si è svolto Il primo incontro del laboratorio “Genitori in Fabula”, un percorso dedicato ai genitori, che usa la favola per raccontarsi e per affrontare tematiche relative allo sviluppo psico-sociale dei bambini e degli adolescenti. Gli incontri si tengono il sabato dalle 10 alle 12 presso la Biblioteca comunale di Locorotondo, gestiti dalla psicologa Gresia Baccaro, che fornisce utili strumenti per leggersi e leggere meglio i propri figli. “Fare insieme” e “Tatto e Contatto“ saranno i prossimi due laboratori ed inizieranno entrambi il 20 maggio. Il primo è incentrato sulle favole - come strumento per lavorare sull’immaginario e sulle emozioni vissute - ed è rivolto a bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da un genitore. Storie e racconti verranno messi in scena in luoghi pubblici all’aperto, con l’obiettivo di consolidare legami attraverso l'ascolto, il gioco e la comunicazione, ma anche per divertirsi insieme, scoprire spazi naturali e promuoverne il rispetto. Il secondo laboratorio “Tatto e contatto” è rivolto a bambini dai 3 ai 12 mesi e ai loro genitori ed è indirizzato ad approfondire aspetti emotivi, affettivi e relazionali attraverso il gioco. La scoperta sensoriale e il gioco euristico saranno il centro di questo laboratorio, i piccoli saranno esposti a stimoli diversi, adeguati alla loro età, per arricchire il loro bagaglio di esperienze e supportarli nella crescita. Per info, contatti e iscrizioni è possibile chiamare il 371 3655091 o scrivere a info@treruote.net. Progetto finanziato dal Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore (art 72 e 73n D.Lgs. n. 117/2017) - Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0, e cofinanziato dal Comune di Locorotondo. Soggetti partner del progetto: I.I.S.S “Basile-Caramia” Locorotondo e Alberobello (Istituto Tecnico Agrario e Professionale Alberghiero), I.C. “Marconi-Oliva”, la Parrocchia di San Giorgio Martire, l’Ecomuseo Valle d’Itria e l’infopoint di Locorotondo, Il Consultorio Familiare, la Biblioteca Comunale, gestita dall’Associazione Culturale Entroterre ed il G.A.L. Valle d’Itria. Nello sviluppo delle attività con i più piccoli saranno coinvolte le cooperative Alice, Raggio di Luna ed Hakuna Matata.