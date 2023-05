BARI - “L’approvazione, in Commissione Giustizia alla Camera, dell’emendamento della maggioranza che classifica la maternità surrogata come reato universale, prevedendo la punibilità dei soli cittadini italiani anche nel caso sia commesso all’estero, è una pagina di buona etica e di reale civiltà. Ancora una volta, con il significativo voto contrario dell’ opposizione, è emersa plasticamente tutta la differenza con una sinistra che identifica il progresso con una pratica che sfrutta il corpo femminile e ne fa squallidamente merce di scambio. Grazie alla Lega e al centrodestra si è posto un argine a una sicura deriva che in altri Paesi, dove si organizzano addirittura fiere per promuovere l’utero in affitto, stanno già vivendo. Non oso neppure immaginare cosa accadrebbe in Italia con la Schlein e i suoi compagni di cordata alla guida del nostro Paese. Per fortuna, però, è una pura ipotesi di scuola, destinata a restare tale. Il centrodestra andrà avanti per la sua strada per restituire veri diritti a chi ne ha diritto, nell’interesse primario dell’infanzia e di chi rappresenta il nostro futuro”. Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia.