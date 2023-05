Dall’attività d’indagine non sono emersi elementi dai quali ipotizzare che il gesto sia riconducibile ad ideologie estremiste.

MESAGNE (BR) - In seguito ad intense e meticolose attività d’indagine scaturite da alcune scritte e svastiche apparse nella città di Mesagne l’11 marzo 2023, gli investigatori della Polizia giudiziaria e della Polizia scientifica del Commissariato di Polizia di Stato di Mesagne coordinati dalla Procura della Repubblica dei Minori di Lecce, ne hanno individuato i presunti autori in tre soggetti minorenni ai quali veniva notificata la conclusione delle indagini preliminari con il rinvio a giudizio per i reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.