NAPOLI - Dramma a Napoli nella notte del Tricolore. Un ragazzo di 26 anni è morto durante i festeggiamenti per lo scudetto della squadra campione d'Italia. Secondo quanto apprende l'ANSA da fonti dell'Asl Napoli 1, il ragazzo è stato colpito a colpi di arma da fuoco in zona piazza Garibaldi. E in tutta la città sono stati oltre 200 i feriti giunti nei pronto soccorso degli ospedali gestiti dalla Asl Napoli 1.

In questo computo ci sono i 4 coinvolti in quella che sembra essere una sparatoria, uno dei quali è morto. Dei 203, 38 erano codici bianchi, 65 verdi, 75 gialli e 22 rossi. Oltre ai 4 colpiti dai proiettili, ci sono persone con ferite da coltello, persone con ferite alle mani da un paio di petardi, persone con spalle lussate, persone con fratture del polso e degli arti, persone con traumi agli occhi da colpi o petardi, persone con fratture del setto nasale, persone con ferite lacerate contuse da incidenti o cadute, persone con trauma cranico, persone assistite per attacchi di panico, crisi asmatiche da inalazione di fumo, e uno in overdose di cocaina.

Tra i codici verdi aggrediti 3 poliziotti. Assistite dopo le ore 3 persone ubriache e che avevano assunto sostanze stupefacenti.