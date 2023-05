ORSARA DI PUGLIA – Il sindaco di Orsara di Puglia, Mario Simonelli, ha proclamato il lutto cittadino per la tragica e prematura scomparsa di Patrizia Gambatesa, avvenuta nel pomeriggio di sabato 20 maggio 2023 in seguito a un tragico incidente stradale. Lunedì 22 maggio, alle ore 10.30, si svolgeranno i funerali nella Chiesa San Nicola di Bari a Orsara di Puglia. La sede municipale esporrà a mezz’asta la bandiera italiana e quella dell’Unione Europea.“Tutta la Comunità orsarese è stata dolorosamente scossa dalla morte di Patrizia”, ha spiegato Mario Simonelli. “Lavoratrice, moglie e madre di due bambini, Patrizia aveva 42 anni ed era una persona apprezzata e ben voluta da tutti. Ci uniamo al dolore dei suoi familiari, dei suoi amici, di tutte le persone che l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene. La perdita di una giovane vita è una tragedia immane per tutta la Comunità, a nome della quale esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia per la tragica scomparsa di Patrizia”.