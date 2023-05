BARI - E' stato grazie alle testimonianze raccolte che il giudice ha condannato Antonio Cassano, 23 anni, per la morte del 47enne Gaetano De Felice, investito sulle strisce pedonali in Santo Spirito il 29 luglio 2022. Il giovane è stato condannato a 6 anni di carcere.L'imputato continuava ad asserire che il Bitontino, con in braccio il figlioletto di 7 anni, era apparso all'improvviso e abbagliato per avvertirli della sua presenza.Ma le testimonianze dei presenti hanno fatto finalmente luce sul caso. “Zigzagava a velocità molto sostenuta nel traffico, quando improvvisamente ho notato due pedoni che attraversavano la strada, da lato mare a lato terra, volare letteralmente per aria a seguito dell’impatto”.A ripetere una versione simile dei fatti numerosi testimoni che hanno assistito alla scena.