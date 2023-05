Percorse 50 km per restituire portafoglio, 47enne marocchino muore colto da malore

LECCE - E' scomparso all'improvviso Abderrazzak Idda, il 47enne che percorse 43 chilometri per restituire un portafoglio che aveva trovato tra le bancarelle del mercato di Lecce. Idda si recò fino a Tuglie per restituire al legittimo proprietario, un imprenditore del posto, il denaro perduto. Da quel momento divenne un'icona, ma il destino aveva un altro disegno per lui.Il 47enne infatti, mentre si trovava su una spiaggia della marina leccese di San Cataldo, ha accusato un malore ed è crollato a terra. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118. Su disposizione del pm di turno, è stata disposta la restituzione della salma alla famiglia ed il corpo dell'uomo è stato trasferito nella camera mortuaria del Fazzi di Lecce.