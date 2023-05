POLIGNANO A MARE (BA) - Il mancato coinvolgimento della ditta regolarmente vincitrice dell’appalto di manutenzione ordinaria dei beni comunali continua a far discutere. Nonostante si susseguono i disservizi e gli interventi necessari a far garantire una situazione dignitosa nelle strutture di proprietà del Comune. Un ulteriore campanello per ricordare l’incresciosa questione lo suona Vito Pietro L’Abbate. Così in una nota gli Attivisti M5S Polignano.Su facebook - prosegue la nota -, il consigliere comunale martedì ha dichiarato di essere “stato allertato da alcuni genitori che oggi a scuola si sono registrati problemi legati alla fogna. Da metà marzo, sono in attesa di risposta alla mia interrogazione sulla manutenzione ordinaria negli istituti del paese. La ditta vincitrice dell’appalto a Polignano continua a non essere chiamata e si procede in emergenza con affidamenti diretti ad altre imprese. Nonostante questo appalto non centri nulla con l’indagine giudiziaria “AMICI MIEI”, l’amministrazione compie una scelta politica discutibile facendone pagare le conseguenze agli studenti. Quando si chiarirà il perché? Ad anno scolastico concluso?!”.Il riferimento - concludono gli attivisti M5S - è alla ditta Lo Franco Group che a causa dell’inchiesta “Amici Miei” che ha portato all’arresto di Sindaco e Vicesindaco un anno fa, non viene più contattata dall’Amministrazione Comunale nonostante l’appalto della manutenzione ordinaria non rientri nel procedimento legale in corso e l’interdittiva sia decaduta addirittura a novembre scorso. Una storia che ha dell’incredibile e che non vede prendere una posizione chiara da parte dell’Amministrazione. A perderci siamo tuti noi polignanesi che, da un lato, non sfruttiamo una impresa che paghiamo e, dall’altro, siamo costretti a pagarne altre quando non si può proprio più differire l’intervento. A quando un chiarimento?