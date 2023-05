BARLETTA - Parlare dei Rosati di Puglia è riferirsi a una delle eccellenze agroalimentari di un territorio che ha saputo fare dei propri vini una straordinaria risorsa ormai nota in tutto il mondo. Con i suoi colori che vanno dal rosa tenue, al chiaretto, al cerasuolo, la fragranza dei suoi profumi, la versatilità di abbinamento col cibo, l'eleganza del gusto e una ricchezza di struttura e personalità che gli deriva dalle caratteristiche uniche del territorio e dei suoi vitigni, il rosato pugliese è un vino ormai in grado di fare tendenza, guadagnando crescente consenso tra i consumatori più esigenti sia in Italia che all’estero.Tutto ciò sarà al centro della manifestazione Rosati in Terra di Rosati, giunta alla sua 26 a edizione, in programma dal 23 al 25 giugno 2023 presso il Castello Svevo di Barletta nell'ambito del Buona Puglia Food Festival, la rassegna che anche quest'anno riunisce, in un luogo di cultura di grande fascino, alcuni dei migliori produttori del settore agroalimentare e artigiani di grande talento, tutti introvabili nei circuiti delle grandi distribuzioni, accorpandoli per territorio (Gargano e Daunia, Terre di Federico II, Murgia, Valle d'Itria, Terre del Primitivo e Salento). Un'occasione unica per esplorare il fascino dei Rosati Pugliesi, scoprendo le loro inebrianti sfumature e i loro profumi delicati. L'evento è organizzato da Francesco Nacci e Lello Lacerenza con la direzione artistica di Paolo De Santoli.Accanto alle eccellenze gastronomiche acquistabili, ai laboratori del gusto e ai cooking show tenuti dagli chef di Buona Puglia, il pubblico troverà dunque i vini Rosati, grandi protagonisti della manifestazione dedicata al top dell'agroalimentare pugliese: nei giorni del Festival ben 100, tra fermi e spumanti, ottenuti da vitigni del territorio pugliese, saranno proposti in degustazione libera e abbinabili alle prelibatezze gastronomiche locali, presso i banchi di assaggio curati dai sommelier dell'AIS Puglia. Dei Rosati in degustazione, i migliori saranno premiati in occasione dell'evento “Con le stelle al Castello”, la raffinata cena di gala con orchestra live in programma per il 26 giugno nella grande piazza d'armi del Castello: una serata unica e straordinaria, che radunerà 10 tra i migliori chef pugliesi e sarà presentata da Nick Difino (Telenorba), Fiorella Perrone (Gambero Rosso) e Dino Perrone (chef).Di grande prestigio il parterre di esperti provenienti dal mondo del giornalismo e della ristorazione che formeranno la giuria selezionatrice dei migliori Rosati: Massimo Di Cintio (Presidente), Antonio Riontino, Mario Bolivar, Pasquale Porcelli, Gianni Sinesi, Chiara Giorleo, Davide Gangi, Alessia Moncada, Pino De Luca, Franco Ricatti, Enzo Scivetti.Arte e Cultura avranno un ruolo di primo piano nel corso della manifestazione non solo grazie alla possibilità di accedere al Museo Civico, che offre in esposizione dipinti, sculture e reperti archeologici, ma anche attraverso alcune mostre collettive d'arte (“Arte, visuale Puglia”, “De la Ceramica d'Apulia”, “Puglia Tra_dizioni”) e un'installazione a tema marino, il cui allestimento, tra i suggestivi sotterranei del Castello e lo splendido Lapidario, è affidato a Paolo De Santoli, noto artista pugliese che dal 1972 espone con successo in Italia e all'estero. A lui sono state commissionate anche alcune opere realizzate con antica tecnica pittorica su legno, che saranno assegnate ai vincitori del contest dedicato ai Vini Rosati.Nei giorni 23, 24 e 25 giugno la manifestazione rimarrà aperta al pubblico dalle ore 18.00 alle 24.00 e sarà accessibile attraverso ticket acquistabili in prevendita fino al 31 maggio 2023 sul sito Eventbrite (https://bit.ly/3BWL6Dd) al costo di 15 euro (25 euro al botteghino se ancora disponibili). In caso di pioggia, il biglietto potrà essere utilizzato nei giorni successivi, in modo da godere l'esperienza al meglio.Nel costo del ticket sono inclusi: ingresso al Castello; bicchiere da degustazione tecnico Inao + sacca portabicchiere; degustazione libera dei 100 Rosati partecipanti; degustazione libera degli Oli Evo in degustazione presso l'OIL BAR; accesso al mercatino dei produttori del Buona Puglia Food Festival con possibilità di assaggiare ed abbinare le eccellenze pugliesi proposte da 50 produttori (il cibo è da acquistare a parte, non incluso nel ticket di ingresso); ingresso al Polo Museale; Show Cooking con famosi chef, presentati da Nick Difino e Fiorella Perrone.La cena di gala “Con le stelle al Castello”, prevista per il 26 giugno, sarà accessibile tramite ticket acquistabili a 120 euro al botteghino, se ancora disponibili.: 080 9696659 – info@buonapuglia.it