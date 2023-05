Svolta nel secondo filone del processo sportivo contro la Juventus legato alla 'manovra stipendi'. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il club bianconero avrebbe infatti raggiunto un accordo con la procura federale per il patteggiamento.L'udienza presso il Tribunale Federale Nazionale della FIGC per il procedimento contro la Juventus è stata anticipata a domani, 30 maggio, dopo che il processo era stato originariamente fissato al 15 giugno. Dopo un primo tentativo fallito, portando al deferimento della Juventus. Ora, però, si sarebbe tornati al tavolo, e presto - nell'ambito dell'udienza fissata per le prossime ore - si potrebbe giungere a un accordo.La proposta dovrebbe essere valutata nella stessa giornata di martedì 30 maggio dal Tribunale federale.