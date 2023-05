SAN SEVERO (FG) - I carabinieri di San Severo, nel Foggiano, hanno eseguito nel comune e a Bari un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre minori ritenuti responsabili di due episodi di rapina aggravata, commessi a febbraio 2023 nella stessa San Severo e ad Apricena. Si tratta di due rapine portate a segno con coltelli e il volto coperto. Il primo episodio è una tentata rapina avvenuta il 15 febbraio 2023 ai danni della tabaccheria Giancola di San Severo, sventata solo grazie alla pronta reazione del titolare che aveva tentato di difendersi con un bastone. Tuttavia prima di fuggire senza il bottino, uno dei giovani aveva scagliato violentemente un coltello verso il bancone, che fortunatamente non aveva colpito nessun cliente ma si era conficcato su un ripiano.Il giorno seguente i 3 giovani, dopo un sopralluogo a volto scoperto all’interno dell’esercizio commerciale, erano riusciti a portare a segno il colpo nella tabaccheria Tedesco ad Apricena (Fg), uno armato di coltello e tutti con il volto coperto. Due erano riusciti a scappare, il terzo era stato bloccato dai passanti e immobilizzato dai carabinieri, che lo avevano denunciato. La banda era riuscita a impossessarsi di ben 1200 euro e varie stecche di sigarette e Gratta e vinci. Grazie alle telecamere i responsabili sono stati riconosciuti.Per due dei tre giovani si sono aperte le porte dell’Istituto Penitenziario Minorile Fornelli di Bari, dove già si trovavano per un’altra rapina commessa il 13 aprile scorso a Casalvecchio di Puglia, mentre il terzo si trova a San Severo in una comunità minorile.