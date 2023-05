BARI - Talea Collection, gruppo alberghiero leader in Puglia con le sue proprietà il boutique hotel La Peschiera, il ristorante SaleBlu, la Masseria Il Melograno – è tra gli sponsor del Festival internazionale del cinema ORA! FEST, che si svolgerà a Monopoli dal 3 al 7 giugno 2023.



Pioggia di star internazionali come il premio Oscar Marisa Tomei, Matt Dillon, Terry Gilliam, Matthew Modine e Lawrence Bender, produttore dei film più acclamati di Quentin Tarantino - da “Pulp Fiction” a “Kill Bill” - sono in arrivo per ORA! FEST. Tra le star italiane sono confermati Raoul Bova, Maria Sole Tognazzi e Sabina Guzzanti.

Talea Collection, con le sue location di eccellenza, sarà Hospitality Partner di ORA! Fest, la cui direzione artistica è di Silvia Bizio. in questa nuova edizione conta inoltre un Comitato d’onore presieduto dall’attore e regista di origini pugliesi John Turturro.

“Siamo orgogliosi di questa partnership di alto profilo nel mondo del cinema e della cultura – spiega Andrea Sabato, General Manager di Talea Collection – che conferma la continua attenzione del nostro gruppo a creare occasioni di collaborazione con le energie creative che contribuiscono alla crescita del comune di Monopoli e della Puglia sui mercati esteri”

Il Festival è promosso e sostenuto dalla Regione Puglia e dal Comune di Monopoli, che hanno conferito il patrocinio alla manifestazione.