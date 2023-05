via Internazionali BNL d'Italia fb





Tra le donne nei quarti di finale la lettone Jelena Ostapenko vince 6-2 4-6 6-3 con la spagnola Paula Badosa. La kazaka Elena Rybakina prevale con la polacca Iga Swiatek per il ritiro per l’infortunio alla gamba della Swiatek nel terzo set sul 2-2 dopo che la polacca vince 6-2 il primo set e che la kazaka si impone 7-6 nel secondo set. Per la Rybakina terza semifinale nel 2023 in un torneo Master 1000.

- Negli ottavi di finale degli Internazionali d’ Italia a Roma di tennis Lorenzo Musetti eliminato 7-5 7-5 dal greco Stefanos Tsitsipas. Nei quarti di finale il serbo Novak Djokovic perde 6-2 4-6 6-2 col danese Holger Rune. Il norvegese Casper Ruud prevale 7-6 6-4 con l’argentino Francisco Cerundolo e si qualifica per la semifinale.