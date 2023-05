via Rafa Nadal Ig

- Lo spagnolo Rafael Nadal non parteciperà al torneo del Roland Garros a Parigi di tennis per l’infortunio all’anca sinistra subito a Gennaio 2023. Nadal ha dichiarato: “L’ infortunio che ho riportato agli Australian Open a Gennaio 2023 non si è evoluto come mi aspettavo. Il Roland Garros è un obiettivo impossibile da raggiungere. Dopo tanti anni (dal 2005 aveva sempre giocato gli Internazionali di Francia) non potrò giocare a Parigi”.Nadal ha vinto 14 volte il Roland Garros nella sua carriera di tennista. Lo spagnolo ha inoltre detto che molto probabilmente il 2024 sarà l’ultimo anno in cui potrebbe giocare a tennis, per cui nel prossimo anno si potrebbe ritirare.