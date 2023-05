TRINITAPOLI (BT) - Dal 6 al 14 maggio, Trinitapoli si ritrova Città del biliardo che conta, l’Asd Trinitapool organizza il 1° Trofeo degli Ipogei, un atteso appuntamento per gli appassionati del biliardo. La gara è riservata a 128 tesserati della Federazione Italiana Biliardo, che si sfideranno a colpi di biliardo, alternandosi sui diversi panni verdi allestiti in Via dell’Aia.Le iscrizioni dovranno essere effettuate sulla piattaforma della F.I.BI.S. La specialità di gioco è Italiana al meglio delle tre partite a 80 punti, mentre per la gara filotto dai 60-150 punti. Per tutti la quota di iscrizione è di euro 35,00. La direzione di gara e arbitri saranno a cura del Comitato Regionale, tra i direttori di gara sarà presente il veterano arbitro Mimmo Putignano.Da regolamento sarà obbligatorio indossare la divisa cosi come il rispetto dell’orario. Le batterie di qualificazione si terranno dal 6 al 13 maggio alle ore 15, mentre la fase finale, la più attesa, è prevista per domenica 14 maggio dalle ore 10,30.Per gli atleti sono previsti il rimborso spese in aggiunta al trofeo per i primi due posti:1° classificato € 800,00 + Trofeo 2° classificato € 450,00 + Trofeo 3/4° classificato € 250,00 5/8° classificato € 200,00 9/16°classificato € 140,00