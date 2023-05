Il raduno della giuria e dei concorrenti è fissato presso il Palazzetto dello Sport in via Mandriglia, nella zona 167 nel piccolo centro ofantino, con partenza ore 9.30. Sarà un percorso, ben segnalato e controllato dai giudici della federazione, caratterizzato dal passaggio nel Centro di Educazione Ambientale Ramsar, all’interno della zona umida, dove si potranno osservare le bellezze naturali del paesaggio e dove sono previste, al termine della manifestazione, visite guidate nei dintorni.





Sullo stesso percorso si disputerà anche una gara non competitiva, aperta a tutti. Inoltre, la premiazione quest’anno riserva delle sorprese, grazie all’adesione dell’A.s.d. Atletica al patto della lettura. Infatti, il responsabile presidente dell’associazione organizzatrice Savino Nanula, ha programmato di donare un libro a tutti i partecipanti alla gara, in occasione dell'iniziativa Maggio dei Libri, Città che Legge.Le classifiche saranno pubblicate sul sito www.correreinpuglia.it.

Appuntamento con l’atletica leggera a Trinitapoli, l’A.s.d. Atletica nell’ambito delle iniziative organizzate in collaborazione con il Comune, intese a diffondere l’atletica leggera insieme ai percorsi naturali che il territorio casalino offre, ripropone dopo qualche anno di sosta per il sette maggio, la undicesima edizione di Trinitapoli in Corsa, una gara su strada di 9,5 km inserita nel calendario Fidal, valida come quinta tappa del Gran Prix di Capitanata e terza tappa del Trofeo Dolichos,madrina d’eccezione sarà l’atleta mezzofondista azzurra barlettana Veronica Inglese.