ph. Fabio Di Pierro

SANTA MARIA DI LEUCA (LE) - Si è svolta con un anticipo di estate l’Urban Trail Leuca, che ha incoronato i vincitori della quarta prova del campionato individuale e di società di trail & mountain running 2023, sotto egida FIDAL, e che ha visto sfilare professionisti e centinaia di amatori del running provenienti da tutta Italia.La gara è stata dominata fin dagli esordi da Marco Barbuscio della Marathon CS, già campione italiano per la categoria Promesse di Corsa in Montagna specialità lunghe distanze e con un curriculum segnato da numerose vittorie, che dal settimo chilometro ha allungato il passo e si è lasciato tutti alle spalle chiudendo con 47”44”. Dietro di lui, al secondo e terzo posto, Francesco Franco (49”04’) e Rosario Colona (52”30’). Per la parte femminile sale sul podio al primo posto Pamela Greco (1h01’49”), seguita da Piera Pastore (1h03’07”) e Dagmar Boniburini (1h05’13”).Una giornata dal cielo terso e dal sole luminoso ha esaltato il bianco della pietra leccese delle case sul litorale di Santa Maria di Leuca, che ha accolto questa mattina i numerosissimi partecipanti alla sesta edizione dell’iniziativa inserita nel circuito Trofeo Grande Salento Trail & Mountain Running. Profumi intensi e squarci di macchia mediterranea svelano tutta la signorile bellezza del borgo marino. L’Assessore del Comune di Castrignano con delega allo sport Isabella Diso Pisani ha commentota così il successo della giornata: “Il Comune ringrazia gli organizzatori per il grande impegno profuso e l’ottimo risultato. Siamo infatti particolarmente soddisfatti dell’esito dell’iniziatviva perché abbiamo visto il numero dei partecipanti aumentare di anno in anno, il che ci conferma la giusta scelta per quanto riguarda la promozione del nostro territorio e, nello specifico, dello sviluppo del turismo sportivo come strumento per la destagionalizzazione”.Anche la società organizzatrice, l’Atletica Capo di Leuca, ha valuta molto positivamente l’evento e si prepara ai prossimi appuntamenti. La presidente Eleonora D’Amore: “Questo è solo un piccolo assaggio di quanto è possibile realizzare qui in Salento, in cui è viva e presente un’anima volta alla scoperta del territorio attraverso la pratica sportiva, dalla più tecnica disciplina atletica della corsa in montagna, al trail, alle maratone fino al trekking più accessibile per il grande pubblico. In programma abbiamo il 2 giugno prossimo la “Corri con Don Tonino” a Ugento per ricordare l’amato Vescovo proprio nelle sue terre nel trentesimo della sua morte e dal 23 al 25 giugno l’ormai consolidato “Trofeo Ciolo”. La manifestazione quest’anno giunge alla XII edizione e conferma la sua importanza all’interno del circuito nazionale FIDAL come tappa che aggiudicherà i tricolori del Campionato italiano di corsa in montagna master (individuale e di società) e del Campionato italiano di corsa in montagna Cadetti per Regioni.”Classifica Assoluti Maschili1. Marco Barbuscio (Marathon CS), 47’44”2. Francesco Franco (Atletica Amatori Corigliano), 49’04”3. Rosario Colona (Gr.Pod. A 13 Alba Taurisano), 52’30”4. Daniele Pisacane (Gr.Pod. A 13 Alba Taurisano), 52’38”5. Luigi De Franceschi (Salento Is Running), 52’56”6. Bruno Lorenzo (Buttazzo Runners), 53’00”7. Angelo Ponzetta (Gr.Pod. A 13 Alba Taurisano), 53’50”8. Alessandro Ugolini (Team Runcard), 54’11”9. Antonio Imperiale (Saracenatletica), 54’18”10. Stefano Ciullo (Gr.Pod. A 13 Alba Taurisano), 54’22”Classifica Assoluti Femminile1. Pamela Greco (Saracenatletica), 1h01’49”2. Piera Pastore (A.S.Podistica Parabita), 1h03’07”3. Dagmar Boniburini (Buttazzo Runners) 1h05’13”4. Maria Giovanna Turco (A.S.D. Atletica Carovigno) 1h05’50”5. Sonia Pascali (A.S.D. Tre Casali) 1h07’25”6. Maria Angela D’Amico (G.Pod.2000 Ruffano), 1h08’23”7. Erika Toscano (Galatletica Dream Team), 1h09’26”8. Antonella Vantaggiato (G.Pod.2000 Ruffano), 1h09’38”9. Stefania de marco (C.A. Sportleader Correre è Vita), 1h09’51”10. Antonella Pellico (A.S.Podistica Parabita), 1h10’38”Tutti i risultati su www.cronogare.it