Zelensky è già a Roma, 'Una visita importante per la vittoria dell'Ucraina'

via Zelensky Ig

ROMA - "Roma. Incontri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Primo Ministro Giorgia Meloni e Papa Francesco. Una visita importante per la vittoria dell'Ucraina". A scriverlo su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky già arrivato a Roma.Il presidente ucraino, in felpa e mimetica, sorridente, salutato dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani al suo arrivo allo scalo romano di Ciampino, è salito a bordo di una vettura blindata con la quale, sotto nutrita scorta, ha lasciato lo scalo romano alle 10.22.Zelensky incontrerà per primi il presidente Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni. E andrà da Papa Francesco, nel bel mezzo di quella "missione di pace" lanciata dal Vaticano, che è ancora riservata.