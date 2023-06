BARI - Domani, sabato 17 giugno dalle ore 18,00 alle ore 21,00 a Bari, nel “Parco 2 giugno” (vicinanze entrata viale Luigi Einaudi) le “Missionarie dell’immacolata Padre Kolbe” e “I giovani in missione con l’Immacolata" promuovono “Che Dio ci aiuti!”, con musiche, danze e scambi di opinioni ed esperienze.La finalità dell’insolita iniziativa, aperta a tutti, è andare incontro ai giovani e agli adulti nei luoghi che frequentano ludicamente per portare la presenza materna di Maria e lasciare che Lei ci prenda per mano e ci conduca a Gesù Cristo. Parteciperanno anche alcuni sacerdoti che si renderanno disponibili a intavolare dialoghi personali e per le confessioni.Per saperne di più è possibile contattare Virginia Giordani, Missionaria dell’Immacolata Padre Kolbe, al 345.5841434.