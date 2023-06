Nel confermare attraverso le rassicurazioni espresse da Marina Berlusconi la vicinanza della famiglia a Forza Italia e nel ribadire l'unità del partito, Tajani ha preannunciato l'elezione di un Presidente fino al prossimo Congresso e ha aggiunto: "Il 29 settembre - data di nascita del Cavaliere - si terrà una 3 giorni a Paestum (Salerno) per celebrare Berlusconi e per preparare il Partito alle Elezioni Europee in programma dal 6 al 9 giugno 2024".





Tajani ha poi sottolineato che si lavorerà per rafforzare il Partito Popolare Europeo. Confermato il sostegno leale al Governo guidato da Giorgia Meloni, sulla cui solidità della relativa maggioranza in appoggio allo stesso esecutivo erano state avanzate non poche perplessità nelle ore immediatamente successive al decesso di Silvio Berlusconi.

"E' difficile guardare al futuro senza Silvio Berlusconi, ma lui voleva che guardassimo al futuro". Sull'onda emotiva provocata dalla sua morte risalente a lunedì 12 giugno 2023, il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani ha esordito così nella conferenza stampa svoltasi dopo la riunione del partito di quest'oggi a Roma.