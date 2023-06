BARI - Dramma questa notte al quartiere Japigia di Bari, dove Christian Di Gioia, 27 anni, è morto sulla sua moto per cause ancora da accertare. Secondo le prime informazioni il giovane si è schiantato al suolo e poi ha perso la vita. Tanti i messaggi di cordoglio di amici e parenti del giovane, ancora scossi per la sua prematura scomparsa.