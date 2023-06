BARI - Gebr. Heinemann, dopo un restyling durato circa 6 settimane, ha riaperto il Duty Free Shop nell'aeroporto di Bari. Il negozio, che si trova nell’area imbarchi del “Karol Wojtyła”, si estende su una superficie commerciale di circa 630 mq. Il risultato della ristrutturazione è una configurazione totalmente nuova oltre all'ampliamento del precedente spazio commerciale.Una nuova area del negozio è stata dedicata interamente all'assortimento locale e regionale con scaffali in legno, pareti ad effetto “pietra a secco” ed elementi di illuminazione che ricordano ruote di carri a richiamare il feeling della Puglia. Anche l'offerta di accessori moda è stata arricchita con una più ampia selezione di occhiali da sole di brand di lusso quali Prada, Dolce e Gabbana, Gucci, Mark Jacobs oltre a marchi come Guess e Valentino per quanto riguarda la pelletteria.Il negozio vuole accompagnare il passeggero nel suo viaggio, prolungandone la piacevolezza, fino al momento dell’imbarco, ricreando un ambiente accogliente con richiami alle bellezze tipiche della Puglia che renda l’esperienza di acquisto all’interno del percorso verso la partenza un momento di relax. Heinemann Italia opera nell’ aeroporto di Bari già dal 2020.