Bari, nuovo furto in centro

BARI - Proseguono i furti nel centro di Bari. Oggi alle 11.30 a Bari è stata rubata una borsa dalla boutique di Patrizia Pepe nella centralissima via Sparano.Due malviventi hanno distratto la commessa portandola nel retrobottega e un altro complice ha portato via la borsa.L'evento criminoso accresce notevolmente il disagio sociale dei cittadini della zona Murattiana, dove nelle ultime settimane si sono verificati decine di furti notturni per rapinare le casse dei vari esercizi commerciali.