A sparare sarebbero state due persone su una bicicletta elettrica, e la Polizia sta indagando sull'accaduto, ma sembra che l'episodio non sia legato alla criminalità organizzata.

BARI - Nel pomeriggio si è verificata una sparatoria nel quartiere Carbonara di Bari. Secondo le prime informazioni, un uomo di 51 anni è stato ferito alle gambe da alcuni colpi di pistola ed è stato portato in ospedale Di Venere con codice rosso. Fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita.