POTENZA - Rimane sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Taranto - Metaponto – Potenza, interrotta dal pomeriggio del 2 giugno a causa di un’alluvione che ha interessato l'area compresa tra Campomaggiore e Salandra. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS), intervenute per ripristinare la tratta, nei pressi di Vaglio (PZ) hanno riscontrato danni ben maggiori provocati dalle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi. L'interruzione quindi proseguirà, e senza soluzione di continuità, fino al 15 luglio per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione che erano stati già programmati a partire dal 12 giugno. Gli interventi riguarderanno il rifacimento di tre ponti fra Salandra e Ferrandina e di altri tre fra Ferrandina e Metaponto. Lo rende noto Rfi in un comunicato.Sempre dal 12 giugno e fino al 10 settembre saranno interessate da lavori anche le stazioni di Eboli, Baragiano e Bella Muro sulla linea Battipaglia-Potenza. Gli interventi consentiranno di migliorare le performance dell’infrastruttura ferroviaria. In particolare, la stazione di Bella Muro sarà resa più accessibile grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di sottopassi, di percorsi tattili e l’innalzamento dei marciapiedi all’altezza h 55, secondo gli standard europei.Nel complesso, saranno impiegati 150 tecnici fra personale RFI e delle ditte appaltatrici.Per consentire la piena operatività dei cantieri nelle tratte interessate dai lavori la circolazione ferroviaria resterà interrotta.In programma modifiche alla circolazione dei treni, regionali e della lunga percorrenza, con soppressioni, limitazioni e autobus sostitutivi. Il dettaglio dei provvedimenti è disponibile nelle stazioni, presso il personale di assistenza e su tutti i canali informativi e di vendita del Gruppo FS.