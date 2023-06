Bayehe è stato utilizzato per più di 32 minuti in ogni partita. Ha giocato in questa stagione anche con il Camerun i match per le qualificazioni ai Mondiali di basket che si disputeranno dal 25 Agosto al 10 Settembre in Giappone Filippine e Indonesia. Bayehe darà il suo contributo all’ Happy Casa per la prossima stagione per ottenere la salvezza e cercare la qualificazione ai Play Off.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi il camerunense Jordan Bayehe 23 anni ha rinnovato il contratto fino al 30 Giugno 2025. Il contratto attuale scadrà il 30 Giugno 2023. Il cestista ha avuto una media di 12 punti a partita e di 12 rimbalzi conquistati a gara tra A/1 e Europe Cup. Ha contribuito in modo determinante prima alla salvezza e in seguito alla qualificazione ai Play Off Scudetto.