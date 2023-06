“Ciao Lupo” hanno scritto su Facebook quelli del gruppo “Sei di Leuca se…”, e accanto un grande cuore. “Nessuno conosceva il mare meglio di lui…”, ha aggiunto iI fotografo Orazio Coclite. “Rimarranno i ricordi indelebili delle serate d’inverno passate insieme. Fai buon viaggio, Grande Lupo” (Pierluigi Lopez).Nessuno conosceva e amava il mare più di lui. Raccontava le sue mille avventure di pesca subacquea, di salvataggi, etc. ai turisti nel ristorante che aveva il suo stesso soprannome, sul lungomare Cristoforo Colombo, di fronte alla Pro Loco.Era un personaggio popolare quanto stravagante e generoso, grande affabulatore con la sua voce sottile, Giuseppe Petese, detto appunto “Lupo di Mare”, ha mollato gli ormeggi per l’ultima volta in un giorno di inizio estate, quando la “sua” Leuca comincia ad affollarsi di turisti.Da quando era andato più volte in tv, col suo lupo “Dollaro”, il “cane matematico” che aveva addestrato a fare tutte le operazioni (moltiplicazione, divisione, addizione e sottrazione), la sua popolarità era cresciuta ancora di più.Spettacolo che ripeteva per i turisti: il cane riceveva un pò di cibo per premio e “Pippi” applausi di meraviglia e richieste di selfie. “Dollaro” purtroppo se ne andò a febbraio 2012. La storia di Lueca è la sua: da quando sul lungomare, anni Cinquanta, si affacciarono fra gli altri la Principessa persiana Soraya Esfandiari e lo scrittore, poeta e regista P. P. Pasolini e Papa Benedetto XVI il 14 giugno 2008, sino agli ultimi tempi, quando lo si vedeva passeggiare fra il lungomare e i vicoli intorno sempre vestito di bianco, il panama stesso colore, un bastone sottile e i capelli candidi.Dopo Ciccio “Settemieri” (Francesco Milo) il barcaiolo amato dalle donne e Mesciu Angelu (Angelo Campanile), storico presidente tuttofare della Pro Loco, anche “Lupo di Mare”.Tutti personaggi che nell’ultimo secolo hanno dato lustro nel mondo alla “bianca del Sud”.Adesso la Leuca che lavora è più povera. Magari “Lupo di Mare” farai da testimonial delle sue bellezze anche da quelle parti dove sei andato a stare, chissà…