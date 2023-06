BARI - Rafforzamento della tutela ambientale, conservazione degli habitat naturali per la salvaguardia della biodiversità e miglioramento della capacità attrattiva dei beni naturali e culturali con prodotti e servizi innovativi. Tutto questo nel progetto BEST del Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 volto a definire una strategia di crescita comune tra Puglia e Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili ed inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di questi territori.Il prossimo 29 giugno a Bari (dalle 9:30 alle 16, in Fiera del Levante, Padiglione 152, sala 1) saranno illustrati i risultati delle attività svolte, le metodologie e le prospettive, a seguito di studi e di scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra gli stakeholder di Puglia e Grecia.Nel corso dell’evento saranno illustrati i risultati raggiunti, con particolare attenzione alle aree naturali regionali già protette o in fase di riconoscimento. Quattro le sessioni previste: gestione e contenimento delle specie aliene, biodiversità e paesaggio agro-rurale, pianificazione del territorio regionale nell'ottica della tutela e valorizzazione della biodiversità e tecniche di monitoraggio e conservazione della biodiversità. Interverranno professionisti del settore che hanno svolto le attività di studio e ospiti autorevoli in materia, per un confronto aperto anche con i partner greci per una più ampia visione di sfide future.La prima azione pilota ha interessato l’area tra Polignano a Mare, Monopoli, Fasano e Ostuni sull’Adriatico, il Mar Piccolo di Taranto sullo Ionio. La seconda si è concentrata nel Salento e, in particolare, sullo studio degli impatti di specie aliene.Tra i numerosi interventi previsti: Anna Grazia Maraschio, Assessora all’Ambiente della Regione Puglia; Tina Ranieri, Project officer Interreg Cooperation Programme Greece – Italy 2014-2020; Luigia Brizzi – Dirigente AAGG Regione Puglia; Konstantinos Kapodistrias, vice - governor of Digital Governance and European Programmes of the Region of Ionian Islands.