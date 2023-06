BARI - La ripartizione Patrimonio rende noto che, a seguito del trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia, il Comune di Bari ha avviato l’iter di liquidazione del contributo alloggiativo in favore dei 3.238 beneficiari del Bando di concorso 2022 (competenza 2021) e che i pagamenti, a mezzo bonifico, saranno tutti eseguiti entro il mese di giugno.Come annunciato, la liquidazione dei contributi avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario in favore di coloro che hanno comunicato un codice IBAN valido.Pertanto, gli ammessi che non abbiano provveduto alla comunicazione di un IBAN valido per l’accredito sono pregati di provvedere urgentemente a indicare un codice IBAN corretto. A tal propositoEventuali comunicazioni potranno essere trasmesse esclusivamente ai seguenti indirizzi mail: bandierp.comunebari@pec.rupar.puglia.it - rip.patrimonio@comune.bari.it .Per ulteriori informazioni e richieste di chiarimenti sono stati istituiti i seguenti contatti:· barifitti2022@gmail.com· 329-7852083, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.“Entro la fine di questo mese contiamo di eseguire la liquidazione delle somme per il contributo alloggiativo in favore dei 3.238 beneficiari individuati ad esito del bando comunale - commenta l’assessore al Patrimonio ed Erp Vito Lacoppola -, una platea particolarmente ampia anche in virtù della scelta dell’amministrazione comunale di co-finanziare il bando, ottenendo così una premialità dalla Regione Puglia.In questa circostanza toriamo a chiedere al Governo Meloni di ripristinare il fondo nazionale per gli affitti - non previsto nella legge di Bilancio 2023 -, un impegno richiesto da tempo anche dal sindaco Decaro nella sua veste di presidente Anci.Si tratta infatti di una misura di grande utilità per le famiglie che non riescono a sostenere le spese per l’affitto in questo momento storico segnato dal rialzo dei prezzi e da una ripresa economica ancora timida”.Si precisa che l’importo iniziale concesso dalla Regione Puglia ammontava a € 4.001.542,42 e che il Comune di Bari ha proceduto a co-finanziare il bando per € 800.308,48, ottenendo perciò dalla stessa Regione una premialità di € 961.452,84.Pertanto l’importo totale erogato in favore dei beneficiari ammonta a € 5.763.303,74, cifra che copre l’84.7% del fabbisogno* rilevato.*Fabbisogno (documentato tramite PUSH): € 6.798.375,28